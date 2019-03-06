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Товары для спорта и активного отдыха - делаем правильный выбор

6 марта 2019, 05:36
Фото: pixabay.com
Здоровый образ жизни и спорт — выбор большинства современных людей. Регулярная физическая нагрузка и активный отдых укрепляют здоровье и воспитывают характер. А правильная спортивная экипировка поможет сделать тренировки безопасными и более комфортными.
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Тюмень

Что и где можно купить, перед тем, как запланировать занятия в спортивном клубе, катание на велосипеде или туристический поход?

В наше время признанной нормой здоровья стали здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом. Это могут быть командные игры, силовые тренировки в тренажерном зале, спортивные танцы, утренние пробежки, скандинавская ходьба, велопрогулки и многое другое. Каждый выбирает чем заняться, исходя из собственных предпочтений, возраста и физических возможностей. Залог успешного результата - это не только регулярные тренировки, самодисциплина и сила воли, но и специальная экипировка и практичная, качественная спортивная одежда.

Сегодня современные зарубежные и отечественные производители предлагают огромный выбор товаров в категориях спорт, активный отдых и туризм.

К спортивной одежде предъявляются особые требования. В первую очередь, форма для физических занятий должна «дышать», создавать вентиляцию тела, отводить лишнюю влагу и быть износостойкой и устойчивой к деформациям.

В производстве спортивной одежды используются в основном синтетические волокна. Материалы, изготовленные по новым технологиям, имеют безупречный внешний вид и соответствуют функциональным особенностям: выводят влагу изнутри и сдерживают ее попадание снаружи.

Спортивная обувь — также должна быть качественной и выполненной из материалов, которые обеспечат комфорт и безопасность ногам. Кроме того, такая обувь должна подбираться с учетом специфики занятий. Например, кроссовки для бега имеют специальную конструкцию подошвы и плотную шнуровку, в кроссовках для тренажерного зала более тонкая и плоская подошва, а кроссфитом и тяжелой атлетикой правильно будет заниматься в специальной обуви — в штангетках с плоской и жесткой подошвой, которая обеспечит устойчивость человека при работе с тяжелыми весами.

Разнообразие моделей в ассортименте спортивной одежды и обуви позволяет каждому спортсмену, как любителю, так и профессионалу сделать правильный выбор.

Купить спортивную экипировку можно в магазинах оффлайн или заказать в интернете. Главными преимуществами интернет-магазинов являются цена и большой выбор. Чтобы покупка действительно порадовала качеством, доверять стоит только продавцам с большим опытом работы, безупречной репутацией, которые гарантируют возможность обмена или возврата.

ultrasport.ru более 20 лет работает на российском рынке и предлагает покупателям уникальный товарный ассортимент практически для любого вида спорта, туризма и активного отдыха.

Интернет-каталог сетевого магазина для удобства покупателей разделен на категории товаров, которые удовлетворят запросы любого спортсмена или любителя активного отдыха:

  • одежда, форма и обувь для занятий спортом и для активного отдыха;
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Девиз торговой компании «Ультраспорт» - спорт каждому! Поэтому в интернет-магазине представлены только качественные товары от проверенных производителей, а цены на них одни из самых низких. Большой опыт работы позволил наладить логистику, доставка товара осуществляется во все регионы РФ: быстро и надежно.

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#Новости#Спорт#Велосипеды#Тюмень#Ирина Швецова
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