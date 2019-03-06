Товары для спорта и активного отдыха - делаем правильный выбор

Спортивная обувь — также должна быть качественной и выполненной из материалов, которые обеспечат комфорт и безопасность ногам. Кроме того, такая обувь должна подбираться с учетом специфики занятий. Например, кроссовки для бега имеют специальную конструкцию подошвы и плотную шнуровку, в кроссовках для тренажерного зала более тонкая и плоская подошва, а кроссфитом и тяжелой атлетикой правильно будет заниматься в специальной обуви — в штангетках с плоской и жесткой подошвой, которая обеспечит устойчивость человека при работе с тяжелыми весами.