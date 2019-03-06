Социологи: мужчины предпочитают покупать подарки на 8 марта в последний момент

Также исследователи выяснили, что в первую очередь россияне поздравляют с 8 марта своих мам и девушек. В этом году жен и подруг планируют поздравить с 8 марта 70% мужчин.
В среднем каждый мужчина потратит в этом году на подарок к Международному женскому дню от 3 до 5 тыс. рублей, в то же время женщины тратили на подарки к 23 февраля в среднем по 1 - 2 тыс. рублей. 11% респондентов планирует потратить на подарки к 8 марта более 10 тыс. рублей.
Каждый третий житель России собирается искать подарок к 8 марта через интернет, каждый пятый планирует делать это на сайте объявлений, следует из результатов исследования, в рамках которого было опрошено более трех тысяч человек.