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Социологи: мужчины предпочитают покупать подарки на 8 марта в последний момент

6 марта 2019, 09:00
Фото: pixabay.com
Большинство мужчин (36%) предпочитают покупать подарки к Международному женскому дню за несколько дней до праздника, выяснили социологи. При этом женщины делают покупки к гендерным праздникам как минимум за неделю.

Также исследователи выяснили, что в первую очередь россияне поздравляют с 8 марта своих мам и девушек. В этом году жен и подруг планируют поздравить с 8 марта 70% мужчин.

В среднем каждый мужчина потратит в этом году на подарок к Международному женскому дню от 3 до 5 тыс. рублей, в то же время женщины тратили на подарки к 23 февраля в среднем по 1 - 2 тыс. рублей. 11% респондентов планирует потратить на подарки к 8 марта более 10 тыс. рублей.

Каждый третий житель России собирается искать подарок к 8 марта через интернет, каждый пятый планирует делать это на сайте объявлений, следует из результатов исследования, в рамках которого было опрошено более трех тысяч человек.

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#Новости#8 Марта#Подарки#Наиль Каримов#Общество
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