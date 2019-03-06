Сотрудница дежурной части №7 УМВД по Тюмени победила в конкурсе «Мисс полиция-2019»

Среди участников конкурса были сотрудники Госавтоинспекции, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков и других.
По итогам конкурса корону «Мисс полиция 2019» получила Татьяна Корнева, сотрудница дежурной части полиции №7 УМВД по городу Тюмени. Награду ей вручил начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов.
Титул «Вице-мисс полиция 2019» и второе место досталось Надежде Гумеровой из областного управления наркоконтроля. Звание «Мисс зрительских симпатий» и третье место получила Наталья Олекшина из управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД Тюменской области.
«Офицером года» стал Александр Токарчук из центра связи областного УМВД.