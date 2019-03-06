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Сотрудница дежурной части №7 УМВД по Тюмени победила в конкурсе «Мисс полиция-2019»

6 марта 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
В тюменском дворце культуры «Нефтяник» прошел конкурс среди сотрудников органов внутренних дел «Мисс полиция-2019».
Сюжет
Полиция

Среди участников конкурса были сотрудники Госавтоинспекции, управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков и других.

По итогам конкурса корону «Мисс полиция 2019» получила Татьяна Корнева, сотрудница дежурной части полиции №7 УМВД по городу Тюмени. Награду ей вручил начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов.

Титул «Вице-мисс полиция 2019» и второе место досталось Надежде Гумеровой из областного управления наркоконтроля. Звание «Мисс зрительских симпатий» и третье место получила Наталья Олекшина из управления обеспечения охраны общественного порядка УМВД Тюменской области.

«Офицером года» стал Александр Токарчук из центра связи областного УМВД.

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#Новости#Полиция#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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