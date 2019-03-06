Наследница L’Oréal стала самой богатой женщиной в мире

Специалисты отмечают, что за последние 10 лет число богатейших людей выросло вдвое. На данный момент их количество составляет 2208 человек. Их общее состояние за год выросло на $900 млрд или на $2,5 млрд ежедневно. Более того, финансовое состояние 26 самых богатых людей в мире равно денежным возможностям 3,8 миллиарда беднейших жителей земли.