Наследница L’Oréal стала самой богатой женщиной в мире

Сообщается, что она занимает 15-е место в рейтинге богатых людей. На первом месте глава Amazon Джефф Безос с капиталом в $131 млрд.
По данным журналистов Forbes, за год состояние миллиардерши увеличилось сразу на $7,1 млрд, или 17%. В 2018 году L’Oréal показала самые лучшие продажи косметики, парфюмерии и сопутствующих товаров за 10 лет.
Обладательница огромного состояния живет во Франции и занимается благотворительной деятельностью. По данным «Новых известий», она поддерживает медицинские, культурные и гуманитарные проекты.
Между тем самой богатой женщиной в ближайшее время может стать жена Джеффа Безоса. Сейчас идет бракоразводный процесс между ним и 46-летней супругой Маккензи. После развода она может получить почти $69 млрд.
Специалисты отмечают, что за последние 10 лет число богатейших людей выросло вдвое. На данный момент их количество составляет 2208 человек. Их общее состояние за год выросло на $900 млрд или на $2,5 млрд ежедневно. Более того, финансовое состояние 26 самых богатых людей в мире равно денежным возможностям 3,8 миллиарда беднейших жителей земли.