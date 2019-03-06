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Наследница L’Oréal стала самой богатой женщиной в мире

6 марта 2019, 02:00
Фото: YouTube
Журнал Forbes считает наследницу L’Oréal Франсуазу Бетанкур-Майерс самой богатой женщиной мира. Её состояние оценили в $49,3 млрд .

Сообщается, что она занимает 15-е место в рейтинге богатых людей. На первом месте глава Amazon Джефф Безос с капиталом в $131 млрд.

По данным журналистов Forbes, за год состояние миллиардерши увеличилось сразу на $7,1 млрд, или 17%. В 2018 году L’Oréal показала самые лучшие продажи косметики, парфюмерии и сопутствующих товаров за 10 лет.

Обладательница огромного состояния живет во Франции и занимается благотворительной деятельностью. По данным «Новых известий», она поддерживает медицинские, культурные и гуманитарные проекты.

Между тем самой богатой женщиной в ближайшее время может стать жена Джеффа Безоса. Сейчас идет бракоразводный процесс между ним и 46-летней супругой Маккензи. После развода она может получить почти $69 млрд.

Специалисты отмечают, что за последние 10 лет число богатейших людей выросло вдвое. На данный момент их количество составляет 2208 человек. Их общее состояние за год выросло на $900 млрд или на $2,5 млрд ежедневно. Более того, финансовое состояние 26 самых богатых людей в мире равно денежным возможностям 3,8 миллиарда беднейших жителей земли.

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#Новости#Миллиардер#Косметика#Александр Мязин#Экономика
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