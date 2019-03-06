Госдума РФ отклонила проект закона о праве наследования пенсии

Авторы поправок полагают, что в настоящее время государство получает выгоду от страховых выплат жителей страны, которые не доживают до пенсионного возраста в силу различных обстоятельств. Человек, который платит налоги, неизбежно теряет накопленные балы и стаж в момент смерти. Предполагалось, что в законодательство будет введено понятие «гарантированный период получения страховой пенсии».