Госдума РФ отклонила проект закона о праве наследования пенсии

Авторы поправок полагают, что в настоящее время государство получает выгоду от страховых выплат жителей страны, которые не доживают до пенсионного возраста в силу различных обстоятельств. Человек, который платит налоги, неизбежно теряет накопленные балы и стаж в момент смерти. Предполагалось, что в законодательство будет введено понятие «гарантированный период получения страховой пенсии».
Против инициативы выступил профильный комитет по труду. Отмечается, что имущество, подлежащее наследованию, определено ГК РФ и неразрывно связанно с личностью наследодателя.
Родственники умершего могут получить выплаты, которые были начислены ему при жизни.