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Госдума РФ отклонила проект закона о праве наследования пенсии

6 марта 2019, 12:57
Фото: pixabay.com
Госдума РФ 5 марта отклонила законопроект «Справедливой России» на право наследования пенсии. Отмечается, что согласно решению Конституционного суда, право на выплаты связанны с конкретной личностью.

Авторы поправок полагают, что в настоящее время государство получает выгоду от страховых выплат жителей страны, которые не доживают до пенсионного возраста в силу различных обстоятельств. Человек, который платит налоги, неизбежно теряет накопленные балы и стаж в момент смерти. Предполагалось, что в законодательство будет введено понятие «гарантированный период получения страховой пенсии».

Против инициативы выступил профильный комитет по труду. Отмечается, что имущество, подлежащее наследованию, определено ГК РФ и неразрывно связанно с личностью наследодателя.

Родственники умершего могут получить выплаты, которые были начислены ему при жизни.

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#Новости#Пенсионеры#Законодательство#Александр Мязин#Политика
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