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Единый отраслевой подход от Сбербанка

6 марта 2019, 15:22
Фото: maps.google.com/
Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов рассказал, что сейчас Сбербанк улучшает работу с отраслевыми клиентами, а также тестирует новый подход для компаний, занимающихся жилищным строительством, сельским хозяйством, нефтегазовой промышленностью и энергетикой.

По словам Ситнова, выделено 12 основных отраслей, в которых Сбербанк пилотирует единый отраслевой подход. Банк начал с жилищного строительства, сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и энергетики. Есть возможность сформировать отраслевую стратегию банка и привлечь внимание к существующим проблемам отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.

К примеру, в строительной сфере Сбербанк пытается создать решение по обслуживанию с минимальными расходами на администрирование спецсчетов и эскроу-счетов и максимумом кредита. В настоящее время Сбербанк обслуживает 500 застройщиков, среди которых крупные и средние фирмы.

Старший вице-президент Сбербанка отметил, что идет активная работа с застройщиками жилья. Для этой отрасли действует базовый кредитный продукт, который определяет успешность развития ипотечных продуктов для конечных покупателей. «Средняя доля ипотеки Сбербанка в новых выдачах ипотеки 55% у кредитующихся у нас застройщиков - против 45% доли в целом по всем застройщикам», - добавил Ситнов.

Также Сбербанк занимается реализацией проекта «Холдинговое покрытие», который тестируется с 17 холдингами. Банк создал уже более 20 баз данных, которые помогают понять интересы клиентов и сформировать выгодные предложения.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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