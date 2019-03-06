Единый отраслевой подход от Сбербанка

Старший вице-президент Сбербанка отметил, что идет активная работа с застройщиками жилья. Для этой отрасли действует базовый кредитный продукт, который определяет успешность развития ипотечных продуктов для конечных покупателей. «Средняя доля ипотеки Сбербанка в новых выдачах ипотеки 55% у кредитующихся у нас застройщиков - против 45% доли в целом по всем застройщикам», - добавил Ситнов.