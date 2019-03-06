Единый отраслевой подход от Сбербанка

По словам Ситнова, выделено 12 основных отраслей, в которых Сбербанк пилотирует единый отраслевой подход. Банк начал с жилищного строительства, сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и энергетики. Есть возможность сформировать отраслевую стратегию банка и привлечь внимание к существующим проблемам отрасли. Об этом пишет newsnn.ru.
К примеру, в строительной сфере Сбербанк пытается создать решение по обслуживанию с минимальными расходами на администрирование спецсчетов и эскроу-счетов и максимумом кредита. В настоящее время Сбербанк обслуживает 500 застройщиков, среди которых крупные и средние фирмы.
Старший вице-президент Сбербанка отметил, что идет активная работа с застройщиками жилья. Для этой отрасли действует базовый кредитный продукт, который определяет успешность развития ипотечных продуктов для конечных покупателей. «Средняя доля ипотеки Сбербанка в новых выдачах ипотеки 55% у кредитующихся у нас застройщиков - против 45% доли в целом по всем застройщикам», - добавил Ситнов.
Также Сбербанк занимается реализацией проекта «Холдинговое покрытие», который тестируется с 17 холдингами. Банк создал уже более 20 баз данных, которые помогают понять интересы клиентов и сформировать выгодные предложения.