Что читают в администрации Тюмени?

В администрации Тюмени объявили закупку на поставку газет и журналов. В их число входит 13 журналов с разной периодичностью выхода: от одного в месяц, до раза в квартал.
Так в администрации следят за последними тенденциями в мире, читая журналы: «Автомобильные дороги», «Бюллетень Верховного суда Российской Федерации», «Вестник архивиста», «Вестник исполнительного производства», «Гражданская защита», «ЗАГС», «Город. Благоустройство территории», «Народное образование», «Делопроизводство», «Отечественные архивы», «Пожарное дело», «Справочник кадровика» и «Справочник экономиста».
Кроме этого выписывают единственную газету – «Московский комсомолец в Тюмени».
Количество подписчиков на каждое издание – один. Срок поставки изданий с апреля по декабрь 2019 года. Начальная сумма контракта – 120 тыс рублей.