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Что читают в администрации Тюмени?

6 марта 2019, 05:21
Фото: pixabay.com
В середине февраля Административно-хозяйственное управление объявило закупку на поставку газет и журналов для администрации города. «Наш город» выяснил, что читают на ул. Первомайской, 20 и сколько это стоит.

В администрации Тюмени объявили закупку на поставку газет и журналов. В их число входит 13 журналов с разной периодичностью выхода: от одного в месяц, до раза в квартал.

Так в администрации следят за последними тенденциями в мире, читая журналы: «Автомобильные дороги», «Бюллетень Верховного суда Российской Федерации», «Вестник архивиста», «Вестник исполнительного производства», «Гражданская защита», «ЗАГС», «Город. Благоустройство территории», «Народное образование», «Делопроизводство», «Отечественные архивы», «Пожарное дело», «Справочник кадровика» и «Справочник экономиста».

Кроме этого выписывают единственную газету – «Московский комсомолец в Тюмени».

Количество подписчиков на каждое издание – один. Срок поставки изданий с апреля по декабрь 2019 года. Начальная сумма контракта – 120 тыс рублей.

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