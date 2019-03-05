В Югре проходит судебный спор с участием тюменской компании на 14,7 млн рублей

Заседание прошло накануне, 4 марта. Его итоги стали известны сегодня. Истец в суд не явился, просил перенести разбирательство на другую дату. Ответчика также не было на суде. Он не предоставил отзыв на иск, а устно пояснил, что не получал искового заявления. Не стал возражать против переноса судебного спора.
Теперь судебное заседание состоится 23 апреля. Ответчик до этого времени должен предоставить отзыв на исковое заявление.
Истец со своим заявлением обратился в суд 6 февраля текущего года. 12 февраля иск приняли к производству.
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