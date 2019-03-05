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В Югре проходит судебный спор с участием тюменской компании на 14,7 млн рублей

5 марта 2019, 13:20
Фото: pixabay.com
В Ханты-Мансийске в арбитражном суде проходят разбирательства по денежному спору между истцом «Теплолюкс-Тюмень» и ответчиком «Подводтрубопроводстрой». По данным картотеки арбитражных дел, истец требует взыскать с ответчика 14,7 млн рублей по договору от 1 января 2013 года.
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Тюмень

Заседание прошло накануне, 4 марта. Его итоги стали известны сегодня. Истец в суд не явился, просил перенести разбирательство на другую дату. Ответчика также не было на суде. Он не предоставил отзыв на иск, а устно пояснил, что не получал искового заявления. Не стал возражать против переноса судебного спора.

Теперь судебное заседание состоится 23 апреля. Ответчик до этого времени должен предоставить отзыв на исковое заявление.

Истец со своим заявлением обратился в суд 6 февраля текущего года. 12 февраля иск приняли к производству.

Основные виды деятельности фирмы «Теплолюкс-Тюмень» – проектирование, монтаж, обслуживание систем электрообогрева, теплоизоляции, электроснабжения и т.д.

«Подводтрубопроводстрой» находится в Московской области. Занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

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