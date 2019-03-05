В Югре проходит судебный спор с участием тюменской компании на 14,7 млн рублей

Заседание прошло накануне, 4 марта. Его итоги стали известны сегодня. Истец в суд не явился, просил перенести разбирательство на другую дату. Ответчика также не было на суде. Он не предоставил отзыв на иск, а устно пояснил, что не получал искового заявления. Не стал возражать против переноса судебного спора.