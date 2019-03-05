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В Тюменской области под суд пойдет глава сельского поселения за миллионное хищение

5 марта 2019, 05:21
Фото: pixabay.com
В Тюменской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении главы администрации Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского района Кульбайрам Рахметовой. Как сообщили «Нашему городу» в областном надзорном ведомстве, ее обвиняют в мошенничестве при получении соцвыплат и в отмывании денег.
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Тюмень

По версии следствия, в 2015 году она составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына в сельскохозяйственном предприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему в заем денег. Рахметова отдала эти документы в администрацию Сорокинского района. Сам сын в то время проживал в Ишиме.

В 2017 году чиновница за сына получила свидетельство о социальной выплате на строительство дома в райцентре Большое Сорокино на сумму более 1,2 млн. рублей. Деньги были перечислены на открытый в Ишиме банковский счет, обналичены и получены обвиняемой.

Прокуратура выявила нарушения в 2018 году в ходе проверки.

В ходе следствия наложен арест на недостроенный жилой дом.

Рахметовой грозит до десяти лет тюрьмы.

#Новости#Хищения#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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