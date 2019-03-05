В Тюменской области под суд пойдет глава сельского поселения за миллионное хищение

По версии следствия, в 2015 году она составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына в сельскохозяйственном предприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему в заем денег. Рахметова отдала эти документы в администрацию Сорокинского района. Сам сын в то время проживал в Ишиме.
В 2017 году чиновница за сына получила свидетельство о социальной выплате на строительство дома в райцентре Большое Сорокино на сумму более 1,2 млн. рублей. Деньги были перечислены на открытый в Ишиме банковский счет, обналичены и получены обвиняемой.
Прокуратура выявила нарушения в 2018 году в ходе проверки.
В ходе следствия наложен арест на недостроенный жилой дом.
Рахметовой грозит до десяти лет тюрьмы.