В Тюменской области под суд пойдет глава сельского поселения за миллионное хищение

По версии следствия, в 2015 году она составила фиктивный договор о трудоустройстве своего сына в сельскохозяйственном предприятии Сорокинского района, а также поддельный договор о предоставлении ему в заем денег. Рахметова отдала эти документы в администрацию Сорокинского района. Сам сын в то время проживал в Ишиме.