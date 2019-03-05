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Уральские прокуроры встали на лыжи

5 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В Тобольске прошла четвертая по счету Спортакиада среди сотрудников органов прокуратуры. Участие в спортивном мероприятии приняли 27 человек.

Отборочные соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады прошли 2 марта на стадионе «Тобол». В них приняли участие представители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Уральский Государственный Юридический Университет и ХМАО-Югра.

Первое место среди женщин на дистанции два километра заняла Ирина Башмачникова из Уральского ГЮУ, второе досталось Галине Тихоновой, у Альфреды Зайнутдиновой, представительницы Тюменской области - третье место.

Андрей Буньков из Свердловской области занял первое место в первой возрастной группе мужчин, которые соревновались на дистанции пять километров, второе - у представителя Уральского ГЮУ Артема Гранина, Александру Плотникову из Челябинской области досталось третье место.

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#Новости#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Наиль Каримов#Спорт
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