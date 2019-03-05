Уральские прокуроры встали на лыжи

Отборочные соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады прошли 2 марта на стадионе «Тобол». В них приняли участие представители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Уральский Государственный Юридический Университет и ХМАО-Югра.
Первое место среди женщин на дистанции два километра заняла Ирина Башмачникова из Уральского ГЮУ, второе досталось Галине Тихоновой, у Альфреды Зайнутдиновой, представительницы Тюменской области - третье место.
Андрей Буньков из Свердловской области занял первое место в первой возрастной группе мужчин, которые соревновались на дистанции пять километров, второе - у представителя Уральского ГЮУ Артема Гранина, Александру Плотникову из Челябинской области досталось третье место.