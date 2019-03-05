Тюменцам расскажут об истории Масленицы

Мероприятие проходит в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском. Гостям праздника предлагают пройти через лабиринт времени, после которого они попадут в деревню XVIII века и познакомятся с ее жителями.
Посетителям необходимо отыскать семь старинных сундуков, закрытых на семь замков, в каждом из них спрятана деталь главного символа праздника, которая поможет побольше узнать о Масленичной неделе.
Также, по словам организаторов праздника, гости мероприятия смогут принять участие в хороводах и веселых подвижных играх, после которых их угостят горячим чаем с баранками. Помимо этого все желающие смогут скатиться с ледяной горы.