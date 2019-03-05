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Тюменцам расскажут об истории Масленицы

5 марта 2019, 06:00
Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение
В Тюмени начался праздник семи сундуков, на котором жители областной столицы не только побывают в загадочной деревне «предместье Андреевских озер», но и узнают об истории Масленицы. Мероприятия продлятся до 10 марта.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие проходит в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском. Гостям праздника предлагают пройти через лабиринт времени, после которого они попадут в деревню XVIII века и познакомятся с ее жителями.

Посетителям необходимо отыскать семь старинных сундуков, закрытых на семь замков, в каждом из них спрятана деталь главного символа праздника, которая поможет побольше узнать о Масленичной неделе.

Также, по словам организаторов праздника, гости мероприятия смогут принять участие в хороводах и веселых подвижных играх, после которых их угостят горячим чаем с баранками. Помимо этого все желающие смогут скатиться с ледяной горы.

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