Тюменка купила диплом о высшем образовании, чтобы занять высокую должность

Из материалов расследования следует, что в 2015 году фигурантка уголовного дела, которая тогда работала в локомотивном депо, приобрела через интернет диплом о высшем образовании за 32 тыс. рублей, чтобы попасть на вышестоящую должность.
В том же году она предоставила в отдел кадров фальшивый диплом о высшем образовании. Ее приняли на работу, где она проработала четыре года. Факт нарушения закона вскрылся лишь в начале 2019 года.
По факту использования подложных документов было возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в суд для рассмотрения по существу.