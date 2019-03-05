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Тюменка купила диплом о высшем образовании, чтобы занять высокую должность

5 марта 2019, 07:30
Фото: pixabay.com
В отношении тюменки, которая купила в интернете диплом о высшем образовании, возбудили уголовное дело.
Сюжет
Тюмень

Из материалов расследования следует, что в 2015 году фигурантка уголовного дела, которая тогда работала в локомотивном депо, приобрела через интернет диплом о высшем образовании за 32 тыс. рублей, чтобы попасть на вышестоящую должность.

В том же году она предоставила в отдел кадров фальшивый диплом о высшем образовании. Ее приняли на работу, где она проработала четыре года. Факт нарушения закона вскрылся лишь в начале 2019 года.

По факту использования подложных документов было возбуждено уголовное дело, материалы которого направлены в суд для рассмотрения по существу.

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