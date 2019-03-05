Total купит у НОВАТЭКа долю в проекте «Арктик СПГ-2» на Ямале

По данным пресс-службы НОВАТЭКа, о данной сделке стороны договорились в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. В соответствии с договорённостями, корпорация Total сможет выкупить дополнительно 5% проекта, если НОВАТЭК снизит свою долю ниже 60%. По словам Михельсона, контрольный пакет останется за российской компанией. Сделка будет закрыта до 31 марта. В конце февраля ФАС отказалась самостоятельно согласовать сделку. Правительство РФ в целом одобрило соглашение корпораций.