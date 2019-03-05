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Total купит у НОВАТЭКа долю в проекте «Арктик СПГ-2» на Ямале

5 марта 2019, 11:40
Фото: Новатэк
Корпорации НОВАТЭК и Total подписали договор о покупке 10% доли в проекте «Арктик СПГ-2». Французская компания оплатит доли через взносы в капитал совместного проекта.
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Ямал

По данным пресс-службы НОВАТЭКа, о данной сделке стороны договорились в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. В соответствии с договорённостями, корпорация Total сможет выкупить дополнительно 5% проекта, если НОВАТЭК снизит свою долю ниже 60%. По словам Михельсона, контрольный пакет останется за российской компанией. Сделка будет закрыта до 31 марта. В конце февраля ФАС отказалась самостоятельно согласовать сделку. Правительство РФ в целом одобрило соглашение корпораций.

Между тем, Леонид Михельсон запросил у правительства 12,3 млрд рублей. Деньги нужны для работ по углублению в Обской губе. Это позволит увеличения отгрузок газа с завода «Арктик СПГ-2».

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#Новости#Газ#Ямал#НОВАТЭК#Александр Мязин#Экономика
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