Стало известно, что тюменки хотят получить в подарок на 8 марта

Большинство тюменок заявили исследователям, что хотели бы получить ювелирные украшения, так ответили 43% респондентов, с большим отставанием идет косметика и парфюмерия (29%), подарочные сертификаты хотят получить на 8 марта 23% опрошенных.
При этом дарить ювелирные украшения собираются 31% тюменцев, косметику и парфюмерию - 38% опрошенных. В этом году поздравить прекрасный пол с Международным женским днем в Тюмени собираются 89% опрошенных мужчин.
Помимо этого мужчины в этом году будут дарить женщинам машины, билеты на концерты, прыжок с парашютом, портрет президента в рамке, поход в ресторан, сумки, деньги и конфеты.
В среднем большинство мужчин в Тюмени выделили на подарок на Международный женский день от 1 до 3 тыс. рублей.