nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, что тюменки хотят получить в подарок на 8 марта

5 марта 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
Социологи опросили жительниц Тюмени на предмет того, что бы они хотели получить в подарок в Международный женский день.
Сюжет
Тюмень

Большинство тюменок заявили исследователям, что хотели бы получить ювелирные украшения, так ответили 43% респондентов, с большим отставанием идет косметика и парфюмерия (29%), подарочные сертификаты хотят получить на 8 марта 23% опрошенных.

При этом дарить ювелирные украшения собираются 31% тюменцев, косметику и парфюмерию - 38% опрошенных. В этом году поздравить прекрасный пол с Международным женским днем в Тюмени собираются 89% опрошенных мужчин.

Помимо этого мужчины в этом году будут дарить женщинам машины, билеты на концерты, прыжок с парашютом, портрет президента в рамке, поход в ресторан, сумки, деньги и конфеты.

В среднем большинство мужчин в Тюмени выделили на подарок на Международный женский день от 1 до 3 тыс. рублей.

Материалы по теме
Тюменкам предложили бесплатно посетить музеи 8 марта
#Новости#8 Марта#Тюменская область#Подарки#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25