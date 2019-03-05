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Спустя два года планирования в Увате построят новое здание суда

5 марта 2019, 08:17
Фото: Эскиз Дома правосудия в документах проекта
Управление капитального строительства Тюменской области 27 февраля объявило закупку на строительство административного здания в селе Уват. Согласно документам закупки, это здание Дома правосудия обещанное еще в конце 2016 года.

Закупка на строительство Дома правосудия в селе Уват была объявлена 27 февраля Тюменским УКСом. Первоначальная стоимость контракта 134 млн рублей.

О новом здании на правобережной части села заговорили в конце 2016 года, когда председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских официально представил председателя Уватского районного суда Кирилла Русакова.

Анатолий Сушинских тогда сообщил, что решается вопрос о строительстве здания Дома правосудия, где смогли бы разместиться и мировые, и федеральные судьи.

В 2016 году компанией «Стройпроект» была разработана проектно-сметная документация.

На строительство, согласно документам, уйдет еще 14 месяцев с момента подписания контракта. Подрядчик пока не определен.

#Новости#Закупки#Строительство#Суды#Уват#Тюменская область#Уватский район#Тюмень#Эксклюзив#Юрий Норицын#Экономика
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