Спустя два года планирования в Увате построят новое здание суда

Закупка на строительство Дома правосудия в селе Уват была объявлена 27 февраля Тюменским УКСом. Первоначальная стоимость контракта 134 млн рублей.
О новом здании на правобережной части села заговорили в конце 2016 года, когда председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских официально представил председателя Уватского районного суда Кирилла Русакова.
Анатолий Сушинских тогда сообщил, что решается вопрос о строительстве здания Дома правосудия, где смогли бы разместиться и мировые, и федеральные судьи.
В 2016 году компанией «Стройпроект» была разработана проектно-сметная документация.
На строительство, согласно документам, уйдет еще 14 месяцев с момента подписания контракта. Подрядчик пока не определен.