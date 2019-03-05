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«Секретарь» Деда Хасана, официально убитый в 2012 году, может жить в Чехии

5 марта 2019, 12:28
Фото: pixabay.com
«Секретарь» убитого в Москве вора в законе Деда Хасана Илгар Джабраилов, который был убит весной 2012 года может быть жив. В качестве доказательств журналисты приводят данные из Чехии, где в 2015 году зарегистрирована фирма Mega Color, учредителем которой выступил покойный.

Отмечается, что в РФ Илгар Джабраилов зарегистрировал фирму с подобным названием «Мега Колор С. П.». Свою деятельность организация начала в 1999 году и работает до сих пор. Более того, её владельцем до сих пор значится Джабраилов, а последние изменения в ЕГРЮЛ произошли в 2017 году. За отчетный год чистая прибыль «Мега Колор С. П.» составила 6 млн рублей.

По официальной версии Илгар Джабраилов был застрелен в апреле 2012 года по улице Пресненский Вал в Москве. Он был расстрелян, когда его автомобиль остановился у светофора. Через несколько месяцев во дворе ресторана «Старый фаэтон» был убит Дед Хасан.

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#Новости#Криминал#Убийство#Александр Мязин#Происшествия
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