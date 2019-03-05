«Секретарь» Деда Хасана, официально убитый в 2012 году, может жить в Чехии

Отмечается, что в РФ Илгар Джабраилов зарегистрировал фирму с подобным названием «Мега Колор С. П.». Свою деятельность организация начала в 1999 году и работает до сих пор. Более того, её владельцем до сих пор значится Джабраилов, а последние изменения в ЕГРЮЛ произошли в 2017 году. За отчетный год чистая прибыль «Мега Колор С. П.» составила 6 млн рублей.