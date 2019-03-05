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Полицейские Тюменской области массово увольняются из-за слухов о пенсионной реформе

5 марта 2019, 10:38
Фото: pixabay.com
В полиции Тюменской области имеется нехватка штатных сотрудников из-за массовых увольнений на фоне слухов о возможных изменениях сроков выхода на пенсию. В настоящее время дефицит кадров составляет примерно 600 человек или 8% от штатной численности.
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Тюмень

По словам Юрия Алтынова, «люди на фоне пенсионной реформы испугались слухов о повышении срока выслуги лет». Об этом он рассказал на встрече с депутатами Тюменской облдумы. В настоящее время все, кто отслужил 20 лет, имеют возможность получить пенсионные выплаты, и множество сотрудников поспешило этим воспользоваться.

Отмечается, что региональная полиция впервые сталкивается с подобной нехваткой кадров. Ранее количество свободных вакансий не превышало 250. При этом квалифицированных полицейских не хватает в уголовном розыске, ППС, участковых.

Случаи массовых увольнений сотрудников МВД ранее были отмечены в ЯНАО.

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#Новости#Пенсионная реформа#МВД#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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