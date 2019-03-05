Полицейские Тюменской области массово увольняются из-за слухов о пенсионной реформе

По словам Юрия Алтынова, «люди на фоне пенсионной реформы испугались слухов о повышении срока выслуги лет». Об этом он рассказал на встрече с депутатами Тюменской облдумы. В настоящее время все, кто отслужил 20 лет, имеют возможность получить пенсионные выплаты, и множество сотрудников поспешило этим воспользоваться.