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«Ямал» запускает новый авиарейс из Тюмени в Краснодар. Из Москвы дешевле

4 марта 2019, 11:47
Фото: pixabay.com
АК «Ямал» запускает новый авиарейс из Тюмени на юг. Горожане смогут добраться до Краснодара без пересадок.
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Тюмень

Сообщается, что новый маршрут будет доступен тюменцам с 17 мая по 14 сентября текущего года. Все рейсы будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 2 раза в неделю. За билет в одну сторону нужно заплатить 18 тыс. рублей.

Полет «туда и обратно» будет стоить 35 тыс. Отмечается, что пассажиры могут бесплатно провезти с собой до 20 кг багажа. До этого жители Тюмени могли улететь в Краснодар с пересадкой в Москве.

Ранее авиакомпания объявила о запуске с 31 мая 2019 года прямых рейсов в Анапу и Сочи. На Ямале до половины стоимости билета на юг покроет субсидия.

Стоит отметить, что стоимость билетов в столице почти в 2 раза ниже. Перелет Москва – Краснодар обойдется пассажирам в 7 тыс. рублей. При этом за 35 тыс. пассажиры могут слетать в Таиланд «туда и обратно».

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#Новости#Авиакомпания Ямал#Авиарейсы#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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