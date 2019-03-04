«Ямал» запускает новый авиарейс из Тюмени в Краснодар. Из Москвы дешевле

Сообщается, что новый маршрут будет доступен тюменцам с 17 мая по 14 сентября текущего года. Все рейсы будут выполнять самолеты Sukhoi Superjet 2 раза в неделю. За билет в одну сторону нужно заплатить 18 тыс. рублей.
Полет «туда и обратно» будет стоить 35 тыс. Отмечается, что пассажиры могут бесплатно провезти с собой до 20 кг багажа. До этого жители Тюмени могли улететь в Краснодар с пересадкой в Москве.
Ранее авиакомпания объявила о запуске с 31 мая 2019 года прямых рейсов в Анапу и Сочи. На Ямале до половины стоимости билета на юг покроет субсидия.
Стоит отметить, что стоимость билетов в столице почти в 2 раза ниже. Перелет Москва – Краснодар обойдется пассажирам в 7 тыс. рублей. При этом за 35 тыс. пассажиры могут слетать в Таиланд «туда и обратно».