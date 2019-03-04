Врача поликлиники №5 в Тюмени подозревают во взяточничестве

По данным следствия, в октябре 2018 года врач-терапевт за 1,5 тыс. рублей выдал три справки женщинам по форме № 057/У-04 и № 027/у. В настоящий момент главе департамента здравоохранения Тюменской области вынесено представление.
По инициативе прокуроров в отношении врача расследуется уголовное дело в ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Бывшему работнику поликлиники объявлен выговор. После окончания расследования сумма взятки будет взыскана в доход государства.
В конце февраля прокуратура направила в суд дело врача из ОКБ №2, который, по данным силовиков, получил 485 тыс. рублей взяток с призывников. Все операции проходили с помощью посредника. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.