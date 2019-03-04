Врача поликлиники №5 в Тюмени подозревают во взяточничестве

По инициативе прокуроров в отношении врача расследуется уголовное дело в ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Ему грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Бывшему работнику поликлиники объявлен выговор. После окончания расследования сумма взятки будет взыскана в доход государства.