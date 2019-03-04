Руководитель аппарата Владимира Якушева выросла до замминистра

Как прокомментировала «Нашему городу» пресс-секретарь министра Ольга Фролова, Костарева уже приступила к исполнению обязанностей и сегодня участвует в одном из заседаний.
Напомним, Владимир Якушев ранее назначил Татьяну Костареву директором административно-кадрового департамента ведомства.
В Тюмени Костарева была руководителем аппарата губернатора региона, а в 2010 году стала его заместителем, сохранив должность.
Должность статс-секретаря заместителя министра подразумевает организацию законопроектной деятельности ведомства, отмечают в Минстрое.