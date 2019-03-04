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Руководитель аппарата Владимира Якушева выросла до замминистра

4 марта 2019, 09:58
Фото: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Татьяну Костареву статс-секретарем - заместителем министра строительства и ЖКХ.
Сюжет
Тюмень

Как прокомментировала «Нашему городу» пресс-секретарь министра Ольга Фролова, Костарева уже приступила к исполнению обязанностей и сегодня участвует в одном из заседаний.

Напомним, Владимир Якушев ранее назначил Татьяну Костареву директором административно-кадрового департамента ведомства.

В Тюмени Костарева была руководителем аппарата губернатора региона, а в 2010 году стала его заместителем, сохранив должность.

Должность статс-секретаря заместителя министра подразумевает организацию законопроектной деятельности ведомства, отмечают в Минстрое.

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#Новости#Министр#Владимир Якушев#Тюмень#Павел Захаров#Политика
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