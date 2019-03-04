Ребенка, заболевшего корью в Тюмени, выписали из стационара

О том, что в областной столице подтвердился случай заражения корью, сообщил сегодня тюменский Роспотребнадзор. Заболевшим является ребенок. В ведомстве также добавили, что сейчас проводится вакцинация и медицинское наблюдение лиц, которые контактировали с заболевшим.