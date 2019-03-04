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Ребенка, заболевшего корью в Тюмени, выписали из стационара

4 марта 2019, 14:19
Фото: Pixabay
Заболевший корью в Тюмени ребенок получил необходимый курс лечения в Областной клинической инфекционной больнице после постановки предварительного диагноза по клиническим проявлениям.
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Дети

Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Результат лабораторного исследования подтвердил тактику, выбранную тюменскими врачами. Ребенок уже находится в удовлетворительном состоянии и выписан из стационара. Проведен весь комплекс необходимых противоэпидемических мер.

О том, что в областной столице подтвердился случай заражения корью, сообщил сегодня тюменский Роспотребнадзор. Заболевшим является ребенок. В ведомстве также добавили, что сейчас проводится вакцинация и медицинское наблюдение лиц, которые контактировали с заболевшим.

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#Новости#Болезнь#Дети#Корь#Тюмень#Павел Захаров#Общество
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