Наталья Комарова завела аккуант в Instagram

На странице в соцсети опубликованы видео и фотографии с мероприятий: деловая игра «Культурный код», конкурс оленеводов Югры, «Дух огня».
Пока еще Наталья Комарова не публиковала каких-либо политических заявлений в Instagram.
Между тем аналитики отмечают, что практически все губернаторы регионов России присутствуют в соцсетях. В феврале фонд «Петербургская политика» заявил, что только 17 из 85 глав регионов не зарегистрированы в крупных социальных сайтах. Тема их присутствия в этом инфополе была актуальной на Сочинском инвестиционном форуме.
Аналитики отмечают, что Instagram – самый популярный сайт для регистрации аккуантов губернаторов. На втором месте – ВКонтакте.