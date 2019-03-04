Наталья Комарова завела аккуант в Instagram

Между тем аналитики отмечают, что практически все губернаторы регионов России присутствуют в соцсетях. В феврале фонд «Петербургская политика» заявил, что только 17 из 85 глав регионов не зарегистрированы в крупных социальных сайтах. Тема их присутствия в этом инфополе была актуальной на Сочинском инвестиционном форуме.