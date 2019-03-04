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Наталья Комарова завела аккуант в Instagram

4 марта 2019, 14:01
Фото: instagram.com
Губернатор ХМАО Наталья Комарова завела страницу в Instagram. За последние два дня в нём опубликовано 4 поста, а количество подписчиков превысило 5 тыс.
Сюжет
Югра

На странице в соцсети опубликованы видео и фотографии с мероприятий: деловая игра «Культурный код», конкурс оленеводов Югры, «Дух огня».

Пока еще Наталья Комарова не публиковала каких-либо политических заявлений в Instagram.

Между тем аналитики отмечают, что практически все губернаторы регионов России присутствуют в соцсетях. В феврале фонд «Петербургская политика» заявил, что только 17 из 85 глав регионов не зарегистрированы в крупных социальных сайтах. Тема их присутствия в этом инфополе была актуальной на Сочинском инвестиционном форуме.

Аналитики отмечают, что Instagram – самый популярный сайт для регистрации аккуантов губернаторов. На втором месте – ВКонтакте.

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#Новости#Югра#Соцсети#Александр Мязин#Политика
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