Глава Тюменского облсуда объяснил малое количество оправдательных приговоров

Сайт «Право.ру» приводит статистику Верховного суда по уголовным делам. Так, в 2018 году российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 тыс. человек. Из них осудили 685 тыс. человек. Оправдали всего две тысячи. В отношении 193 тыс. человек дела были прекращены. Доля оправдательных приговоров в общем числе незначительно выросла и составила приблизительно 0,3%. В 2017 году показатель составил 0,2%. Еще примерно 8,6 тыс. человек суды отправили на принудительно лечение.