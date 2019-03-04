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Глава Тюменского облсуда объяснил малое количество оправдательных приговоров

4 марта 2019, 13:19
Фото: pixabay.com
Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских, отвечая на вопрос касательно оправдательных приговоров, заявил, что в России действует другая система, которая «кардинально» отличается от англо-саксонской. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.
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Тюмень

Сушинских отметил, что вопрос о малом количестве оправдательных приговоров возникает всегда, и он очень интересный. В своем ответе он напомнил, что при затрагивании этой темы ссылаются на судебные системы США и Англии. И добавил, что там нет предварительного следствия.

«В Штатах сразу представляются все доказательства в суде. И какие они, куда они выведут, и как пойдет дальше пойдет рассмотрение этого дела, никто не знает», – сказал он.

В России же, по словам Сушинских, практически половина дел в судах, которые поступают, прекращаются по разным причинам. И назвал это тоже оправдательным приговором.

«Когда мы проходим фильтр предварительного следствия, прокурорского надзора, судебного следствия в полном объеме, то оправдательные приговоры редки. И это исключительные случаи, когда пропустили и следствие, и прокуратура, и суд нижестоящий. Поэтому надо к этому подходит по-другому. Другая система», – заявил Анатолий Сушинских.

Сайт «Право.ру» приводит статистику Верховного суда по уголовным делам. Так, в 2018 году российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 тыс. человек. Из них осудили 685 тыс. человек. Оправдали всего две тысячи. В отношении 193 тыс. человек дела были прекращены. Доля оправдательных приговоров в общем числе незначительно выросла и составила приблизительно 0,3%. В 2017 году показатель составил 0,2%. Еще примерно 8,6 тыс. человек суды отправили на принудительно лечение.

Между тем, в прошлом году в суды Тюменской области поступило 469,7 тыс. дел и материалов, что больше, чем за 2017 год на 14%. На столько же процентов в 2018 году снизилось количество граждан, осужденных к реальным срокам лишения свободы. И составило 1,6 тыс.

«Полагаем, что это связано, в том числе, и с декриминализацией ряда правонарушений и политикой, направленной на гуманизацию законодательства», – сообщили в пресс-службе тюменского облсуда.

Там также добавили, что одновременно с реальным, на 10% снизилось и количество назначений условного осуждения к лишению свободы – 1,8 тыс человек.

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