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Тюменские депутаты попросили увеличить число добровольных патрулей

3 марта 2019, 08:00
Фото: pixabay.com
В областной столице состоялось заседание Тюменской городской думы. Основной темой стали добровольные народные дружинники и их вклад в правопорядок.
Сюжет
Тюмень

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин сообщил на заседании о том, что в областной столице в настоящее время работают 26 отрядов добровольных народных дружинников (ДНД). За прошедший год они совместно с полицией выявили почти три тысячи правонарушений.

Петр Вагин также рассказал, что добровольные народные дружинники патрулируют улицы Тюмени раз в неделю. Депутат Альбина Селезнева, которая также присутствовала на заседании, поинтересовалась у начальника УМВД по Тюмени, почему ДНД выходят на улицы так редко.

Петр Вагин на это заявил, что дело в финансировании. Добровольные народные дружинники получают по две тысячи рублей в месяц. На это Альбина Селезнева заявила, что есть потребность организовать дежурство два-три раза в неделю.

Начальник УМВД России по городу Тюмени согласился с ней и заявил, что готов организовать патрулирование ДНД хоть три раза в неделю, если будут предоставлены средства на это.

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#Новости#Тюменская область#Дружинники#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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