Тюменские депутаты попросили увеличить число добровольных патрулей

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин сообщил на заседании о том, что в областной столице в настоящее время работают 26 отрядов добровольных народных дружинников (ДНД). За прошедший год они совместно с полицией выявили почти три тысячи правонарушений.