Тюменские депутаты попросили увеличить число добровольных патрулей

Начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин сообщил на заседании о том, что в областной столице в настоящее время работают 26 отрядов добровольных народных дружинников (ДНД). За прошедший год они совместно с полицией выявили почти три тысячи правонарушений.
Петр Вагин также рассказал, что добровольные народные дружинники патрулируют улицы Тюмени раз в неделю. Депутат Альбина Селезнева, которая также присутствовала на заседании, поинтересовалась у начальника УМВД по Тюмени, почему ДНД выходят на улицы так редко.
Петр Вагин на это заявил, что дело в финансировании. Добровольные народные дружинники получают по две тысячи рублей в месяц. На это Альбина Селезнева заявила, что есть потребность организовать дежурство два-три раза в неделю.
Начальник УМВД России по городу Тюмени согласился с ней и заявил, что готов организовать патрулирование ДНД хоть три раза в неделю, если будут предоставлены средства на это.