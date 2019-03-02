ТОП-3 минувшей недели в Тюмени: запрет хостелов, закрытие СМИ, кражи баков и люков

Дмитрий Медведев поддержал парламентариев с законопроектом о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах. Законопроект был разработан в сентябре 2015 года и неоднократно откладывался, в том числе из-за прошедшего в России Чемпионата мира 2018 года.
21 февраля законопроект должны были принять во втором чтении, но опять отложили. На встрече с депутатами 25 февраля Дмитрий Медведев поддержал позицию парламентариев о принятии изначальной концепции законопроекта. О том как это может отразиться на туристическом бизнесе в Тюменской области — читайте в нашем материале.
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Совсем не безмятежная ситуация в частных интернет-изданиях Тюмени. На минувшей неделе закрылись сайты Vsemetri и Tumix. «Нам будет не хватать вас всех вместе и каждого отдельно. Но такова жизнь», - написали журналисты «Тюмикса» на прощание.
Политолог Лев Березин объяснил «Нашему городу», что происходит с тюменской медиасредой и почему «хоронить» традиционные медиа еще не время.
В Тюмени и окрестностях прошла серия краж мусорных контейнеров. Самые большие потери понесли поселки Винзили и Боровский. Пропажи муниципального имущества докатились и до областной столицы.
В общей сложности с контейнерных площадок пропало 25 емкостей: 17 баков в Винзилях и 8 - в Боровском. Собственники контейнеров написали соответствующие заявления о пропаже емкостей в правоохранительные органы.
Можно предположить, что в области действует организованная преступная группа. Украденные контейнеры могут быть перевезены в соседний регион, либо сданы на металлолом.
К слову, воруют в Тюмени не только баки. Для замены украденных и испорченных люков, а также для прокладки новых сетей, «Тюмень Водоканал» закупает крупную партию канализационных крышек за 6,5 млн рублей.
На сайте госзакупок 26 февраля была опубликована закупка на поставку 901 канализационного люка для «Тюмень Водоканала». Из них только 37 песчано-полимерные, остальные из чугуна.