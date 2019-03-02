ТОП-3 минувшей недели в Тюмени: запрет хостелов, закрытие СМИ, кражи баков и люков

21 февраля законопроект должны были принять во втором чтении, но опять отложили. На встрече с депутатами 25 февраля Дмитрий Медведев поддержал позицию парламентариев о принятии изначальной концепции законопроекта. О том как это может отразиться на туристическом бизнесе в Тюменской области — читайте в нашем материале.