Агентство Moody's объявило о росте рейтинга Альфа-Банка

Posted 13 февраля 2019, 15:56
Published 13 февраля 2019, 15:56
Modified 20 октября 2022, 03:14
Updated 20 октября 2022, 03:14
Как пишет newsnn.ru, положительная динамика рейтинга Альфа-банка зафиксирована в следующих категориях: долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте до Ba1 c Ba2, долгосрочная оценка риска контрагента до Baa3 c Ba1, краткосрочная оценка риска контрагента до P-3 c NP, долгосрочный рейтинг риска контрагента в рублях и иностранной валюте до Baa3 c Ba1, краткосрочный рейтинг риска контрагента в рублях и иностранной валюте до P-3 c NP.
Главный финансовый директор, член Правления Альфа-Банка Алексей Чухлов сказал, что повышение рейтингов лишний раз подтверждает высокий уровень надежности и кредитоспособности финансовой организации. Рейтинг, который присвоило банку агентство Moody's, является самым высоким среди частных банков РФ и всего на один пункт отличается от суверенного рейтинга. Такой результат свидетельствует о правильности выбранной стратегии и устойчивости бизнес-модели, отметил Чухлов.
Чем выше становится степень надежности Альфа-банка среди частных российских финансовых организаций, тем сильнее растет доверие вкладчиков. В 2018 году у Альфа-банка был зафиксирован рекордный рост доли рынка средств физических лиц, что позволило ему подняться на третье место в списке российских банков. Также в прошлом году портфель привлеченных банком средств вырос на 32% до 1.07 триллиона рублей, в результате чего финансовая организация заняла 10% рынка. Также удалось увеличить портфель инвестиционных продуктов: по сравнению с 2017 годом рост составил 23%. За год премиальные клиенты в два раза активнее приобретали инвестиционные продукты. На 30% выросло число держателей инвестиционных продуктов. Объем портфеля инвестпродуктов достиг 144 миллиардов рублей.
В 2018 году Альфа-Банк поставил рекорд по привлечению средств розничных клиентов, потому что сумел предложить выгодные и удобные накопительные продукты, заинтересовавшие вкладчиков, сказал руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.