Агентство Moody's объявило о росте рейтинга Альфа-Банка

Чем выше становится степень надежности Альфа-банка среди частных российских финансовых организаций, тем сильнее растет доверие вкладчиков. В 2018 году у Альфа-банка был зафиксирован рекордный рост доли рынка средств физических лиц, что позволило ему подняться на третье место в списке российских банков. Также в прошлом году портфель привлеченных банком средств вырос на 32% до 1.07 триллиона рублей, в результате чего финансовая организация заняла 10% рынка. Также удалось увеличить портфель инвестиционных продуктов: по сравнению с 2017 годом рост составил 23%. За год премиальные клиенты в два раза активнее приобретали инвестиционные продукты. На 30% выросло число держателей инвестиционных продуктов. Объем портфеля инвестпродуктов достиг 144 миллиардов рублей.