В Тюмени экс-директор УК получил «условно» за присвоение 2,5 млн рублей

Суд установил, что директор УК сам себе увеличил зарплату, а также систематически необоснованно выписывал себе премии.
Таким методом с августа 2013 года по март 2016 года он похитил более 2,5 млн рублей. Когда у компании появились долги перед ресурсоснабжающими организациями, учредитель инициировал аудиторскую проверку, выявившую нарушения.
В феврале 2017 года УК «Агат» была признана банкротом.
При назначении такого наказания суд учел наличие у бывшего директора на иждивении двух малолетних детей.
Суд также взыскал с осужденного в возмещение ущерба более 2,5 млн. рублей.
Кроме того, сохранил арест на его дом и земельный участок ориентировочной стоимостью свыше 2,4 млн. рублей в целях обеспечения возмещения ущерба.