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В Тюмени экс-директор УК получил «условно» за присвоение 2,5 млн рублей

23 января 2019, 03:30
Фото: pixabay.com
В Тюмени суд приговорил экс-директора ООО «Управляющая компания «Агат» к трем годам условно с испытательным сроком на три года. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ - в хищении более 2,5 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Суд установил, что директор УК сам себе увеличил зарплату, а также систематически необоснованно выписывал себе премии.

Таким методом с августа 2013 года по март 2016 года он похитил более 2,5 млн рублей. Когда у компании появились долги перед ресурсоснабжающими организациями, учредитель инициировал аудиторскую проверку, выявившую нарушения.

В феврале 2017 года УК «Агат» была признана банкротом.

При назначении такого наказания суд учел наличие у бывшего директора на иждивении двух малолетних детей.

Суд также взыскал с осужденного в возмещение ущерба более 2,5 млн. рублей.

Кроме того, сохранил арест на его дом и земельный участок ориентировочной стоимостью свыше 2,4 млн. рублей в целях обеспечения возмещения ущерба.

#Новости#Тюменская область#Мошенничество#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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