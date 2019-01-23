В Тюмени экс-директор УК получил «условно» за присвоение 2,5 млн рублей

В Тюмени суд приговорил экс-директора ООО «Управляющая компания «Агат» к трем годам условно с испытательным сроком на три года. Его признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ - в хищении более 2,5 млн рублей.

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