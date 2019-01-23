Почему протест против мусорной реформы не состоялся?

Протест оказался не массовым
Еще неделю назад в социальных сетях, месенджерах были организованы тематические сообщества, в которых людей призывали выступить против мусорной реформы. В этих пабликах состояло несколько тысяч человек. Что давало организаторам митинга повод заявлять о крупнейшем за последнее десятилетие социальном протесте.
Накануне публичной акции коммунисты РКРП-КПСС отозвали заявку, митинг официально утратил статус согласованного. За день до мероприятия в соцсетях появились сообщения, что акции не будет, некоторые горожане не знали об этом, и пришли на площадь. Присутствовавшая Тамара Казанцева от КПРФ разъясняла пришедшим, что митинга не будет, сама она узнала об этом тоже накануне. Коллега по партии, депутат гордумы Александр Чепик назвал поступок идеологических товарищей "предательским". Представители КПРФ заявили, что больше не сотрудничают с РКРП.
Коммунисты уже не те
Изначально протест планировался без флагов, его участники осторожно относились к появлению политических активистов. Тем не менее организаторами выступили коммунисты. Появление недовольства мусорной реформой не прошло мимо "красных". Александр Черепанов от Российской коммунистической рабочей партии (РКРП), выступивший организатором, сам же и отозвал заявку всего за день до мероприятия, окончательно дискредитировав себя и партию.
На протяжении 2018 года РКРП и присоединившаяся к ним КПРФ пытались активно формировать негативную повестку митингом против пенсионной реформы, повышения цен на бензин. Мусорная реформа стала своего рода Клондайком для политического пиара.
Все предыдущие акции коммунистов не были массовыми. Даже объединив сторонников, они не смогли вывести людей на улицу под своими флагами. Позиции коммунистов в Тюмени слабеют не первый год. Несмотря на уличные протесты и громкие заявления, голосуют коммунисты в Думе традиционно, как все остальные. Если представители ЛДПР в областном парламенте еще пытались байкотировать голосование, то коммунисты рано или поздно, соглашаются со всем.
На последних выборах в Госдуму КПРФ набрала 11,96% - это третье место. Более того, у слабеющей партии появился спойлер в виде Коммунистической партии коммунистов России (КПКР).
Коммунисты просчитались и в этот раз - не определили целевую аудиторию протеста. По сути, они стали защищать не угнетенных, не крестьян и рабочих, а средний класс, предпринимателей. То есть тех, с кем боролись на протяжении 70 лет. Полностью дезавуировали принципы коммунизма.
Возмущение тюменцев стало поводом для пересмотра тарифа
На момент организации митинга тариф был основан на площади квартиры, а не количестве проживающих в ней людей. Дороже всего он обходился тем людям, на которых приходится более 30 кв метров: рантье (сдают недвижимость в аренду), собственники больших коттеджей, предприниматели. Это те, кого сегодня можно считать средним классом.
Несмотря на то, что протест не вылился в массовый митинг, недовольство тюменцев и широкое обсуждение мусорной реформы привели к тому, что чиновники вернулись к пересмотру тарифной ставки.
Губернатор Моор пока не принял никакого решения и лишь поручил замам продумать механизм, предоставляющий право выбирать способ оплаты: по квадратам или за количество прописанных человек.
Митинг можно назвать несостоявшимся не только из-за внезапного выхода коммунистов. Организаторы от собственников частного жилья также не пришли на публичную акцию. Из присутствующих на митинге были активисты, участвующие во всех протестных мероприятиях: представители от ЛДПР, КПРФ, штаба Навального, движения "Открытая Россия", активисты ОНФ, которые уже знают друг друга в лицо. Также надо учесть, что порядок несогласованного митинга обеспечивали не только люди в форме, но и полицейские в штатском. Поэтому среди пришедших можно по пальцам сосчитать тех, кто митинговал действительно по вопросу тарифа.