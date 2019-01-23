Почему протест против мусорной реформы не состоялся?

Митинг можно назвать несостоявшимся не только из-за внезапного выхода коммунистов. Организаторы от собственников частного жилья также не пришли на публичную акцию. Из присутствующих на митинге были активисты, участвующие во всех протестных мероприятиях: представители от ЛДПР, КПРФ, штаба Навального, движения "Открытая Россия", активисты ОНФ, которые уже знают друг друга в лицо. Также надо учесть, что порядок несогласованного митинга обеспечивали не только люди в форме, но и полицейские в штатском. Поэтому среди пришедших можно по пальцам сосчитать тех, кто митинговал действительно по вопросу тарифа.