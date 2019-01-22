Вместо Дмитрия Горицкого должность президента занял представитель ВТБ

Совет директоров принял отставку Дмитрия Горицкого и назначил нового президента. Им стал представитель группы ВТБ Александр Сурин. Дмитрий Горицкий стал членом совета директоров.
Договор о работе будет подписан 23 января сроком на 3 года.
Карьеру в банковской сфере Сурин начал в 1994 году. В 2011 году был назначен управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 году работает в Группе ВТБ, говорится в сообщении банка.
В должности президента-председателя правления «Запсибкомбанка» Александр Сурин будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат.сообщили в пресс-службе Запсибкомбанка.
Дмитрий Горицкий был крупнейшим акционером, он лично владел более 9% акций банка.
Так же совет директоров пересмотрел кадровую политику и политику в области оплаты труда ПАО «Запсибкомбанк».
В этот же день, 22 января, кредитное агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка до ruA+ «Умеренно высокий уровень кредитоспособности», прогноз – «стабильный».
Ранее, агентство S&P Global Ratings Europe Limited оценило долгосрочный кредитный рейтинг как BB+, краткосрочный кредитный рейтинг B, прогноз «Позитивный».