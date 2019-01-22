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Вместо Дмитрия Горицкого должность президента занял представитель ВТБ

22 января 2019, 13:58
Фото: zapsibkombank.ru
22 января совет директоров Запсибкомбанка избрал нового президента, им стал Александр Сурин. На заседании был принят план работы службы внутреннего аудита ПАО «Запсибкомбанк» и план работы совета директоров банка на 2019 год.
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Тюмень

Совет директоров принял отставку Дмитрия Горицкого и назначил нового президента. Им стал представитель группы ВТБ Александр Сурин. Дмитрий Горицкий стал членом совета директоров.

Договор о работе будет подписан 23 января сроком на 3 года.

Карьеру в банковской сфере Сурин начал в 1994 году. В 2011 году был назначен управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 году работает в Группе ВТБ, говорится в сообщении банка.

В должности президента-председателя правления «Запсибкомбанка» Александр Сурин будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат.сообщили в пресс-службе Запсибкомбанка.

Еще в ноябре стало известно о решении продажи 71 % акций Запсибкомбанка банку ВТБ.

Дмитрий Горицкий был крупнейшим акционером, он лично владел более 9% акций банка.

Так же совет директоров пересмотрел кадровую политику и политику в области оплаты труда ПАО «Запсибкомбанк».

В этот же день, 22 января, кредитное агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка до ruA+ «Умеренно высокий уровень кредитоспособности», прогноз – «стабильный».

Ранее, агентство S&P Global Ratings Europe Limited оценило долгосрочный кредитный рейтинг как BB+, краткосрочный кредитный рейтинг B, прогноз «Позитивный».

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