Вместо Дмитрия Горицкого должность президента занял представитель ВТБ

Карьеру в банковской сфере Сурин начал в 1994 году. В 2011 году был назначен управляющим Южно-Сахалинского отделения Сбербанка России, членом правления Дальневосточного банка Сбербанка России. С 2018 году работает в Группе ВТБ, говорится в сообщении банка.