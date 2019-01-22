В Тюменской области появился новый департамент под руководством Вахрина

У нового департамента появится юридическое лицо, самостоятельный баланс и бюджетная смета. Ведомство будет получателем и главным распорядителем бюджетных средств, и расположится в здании областного правительства.
Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности займется предупреждением и ликвидацией ЧС, информированием население, пожарной безопасностью.
О появлении нового департаменте стало известно в конце декабря прошлого года. Соответствующее постановление 24 декабря подписал Александр Моор. Курировать новое ведомство будет Вячеслав Вахрин.