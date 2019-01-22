ТЦ «Южный» планирует составить конкуренцию «Кристаллу»?

Между тем, ТЦ в последние годы испытывал ряд трудностей. Так, в 2016 году здание было выставлено на торги с начальной стоимостью в 800 млн рублей. Но покупатели так и не нашлись. Тогда владельцы объясняли данный шаг тем, что таким образом искали инвесторов и оценивали реальную стоимость объекта.