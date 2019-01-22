ТЦ «Южный» планирует составить конкуренцию «Кристаллу»?

Управляющая компания ТЦ «Южный» – холдинг «Партнер» анонсировала крупную реконцепцию торговых площадей и внешнего вида торгового центра.
В сообщении компании говорится что, работы по реновации ведутся совместно с Colliers International Group Inc - крупнейшей международной консалтинговой компанией.
Между тем, ТЦ в последние годы испытывал ряд трудностей. Так, в 2016 году здание было выставлено на торги с начальной стоимостью в 800 млн рублей. Но покупатели так и не нашлись. Тогда владельцы объясняли данный шаг тем, что таким образом искали инвесторов и оценивали реальную стоимость объекта.
Сейчас часть имущества компании находится в залоге Запсибкомбанка и Сбербанка.
Фактически же имущество ТЦ принадлежит компании "ТД Южный", который также входит в холдинг "Партнер". На данный момент "ТД Южный" находится на стадии ликвидации. Компания зарегистрирована по адресу, где фактически находится здание торгового центра - ул. Мелникайте 137. Имущество компании распродается на торгах для покрытия долгов кредиторам.