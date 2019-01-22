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ТЦ «Южный» планирует составить конкуренцию «Кристаллу»?

22 января 2019, 10:34
Фото: южный.рф
Руководство торгового центра, который чуть не ушел с молотка в 2016 году, заявило о крупномасштабной реконструкции. Участие в проекте по реновации ТЦ приняла международная компания Colliers International Group Inc.
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Тюмень

Управляющая компания ТЦ «Южный» – холдинг «Партнер» анонсировала крупную реконцепцию торговых площадей и внешнего вида торгового центра.

В сообщении компании говорится что, работы по реновации ведутся совместно с Colliers International Group Inc - крупнейшей международной консалтинговой компанией.

Между тем, ТЦ в последние годы испытывал ряд трудностей. Так, в 2016 году здание было выставлено на торги с начальной стоимостью в 800 млн рублей. Но покупатели так и не нашлись. Тогда владельцы объясняли данный шаг тем, что таким образом искали инвесторов и оценивали реальную стоимость объекта.

Сейчас часть имущества компании находится в залоге Запсибкомбанка и Сбербанка.

Фактически же имущество ТЦ принадлежит компании "ТД Южный", который также входит в холдинг "Партнер". На данный момент "ТД Южный" находится на стадии ликвидации. Компания зарегистрирована по адресу, где фактически находится здание торгового центра - ул. Мелникайте 137. Имущество компании распродается на торгах для покрытия долгов кредиторам.

#Новости#Тюмень#Юрий Норицын#Общество
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