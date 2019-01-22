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Средняя цена кофе на тюменских заправках составила 100 рублей

22 января 2019, 06:00
Фото: pixabay.com
Аналитики проанализировали средние цены на кофе на заправках в городах России. В среднем по стране чашка кофе на АЗС обходится в 130 рублей, в Тюмени - 100 рублей.
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Тюмень

Дороже всего кофе на АЗС обойдется на московских заправках (220 рублей за чашку), следом идет Санкт-Петербург, где цена бодрящего напитка в среднем составляет на АЗС 180 рублей, чуть дешевле кофе стоит в Казани - 155 рублей.

На АЗС Екатеринбурга средняя цена кофе составляет 135 рублей за чашку, в Тюмени - 100 рублей, в Омске - 90 рублей. Исследователи также отмечают, что в январе 2019 года продажи кофе на заправках выросли в количественном выражении на 20% по отношению к январю прошлого года.

В то же время продажи бензина на АЗС в январе 2019 года в количественном выражении снизились на 12% по сравнению с январем прошлого года, при этом средняя цена по стране за тот же период выросла на 10%.

Информацию о росте цен на бензин в Тюменской области подтвердил и замруководителя Тюменского УФАС Дмитрий Полухин.

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#Новости#Тюменская область#АЗС#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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