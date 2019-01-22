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Штормовое предупреждение объявлено 23 января на юге Тюменской области

22 января 2019, 12:42
Фото: Пресс-служба МЧС
По данным МЧС со стороны Северо-Казахстанской области на регион идет метель, туман и гололед. На юге Тюменской области непогода ожидается 23 января.

По данным синоптиков, в ночное время на юге региона ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Жителей приграничных районов просьба воздержаться от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния. Неблагоприятные погодные условия могут серьезно осложнить передвижение на местных автотрассах. Специалисты рекомендуют соблюдать скоростной режим с поправкой погоду.

14 января в Тюмени было объявлено штормовое предупреждение. В областной столице прошел сильный снег, осложнивший работу дорожных служб и создав серьезные пробки на дорогах. На трассах Тюменской области велось патрулирование спасателями местных МЧС и нарядами ГИБДД региона.

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#Новости#Тюменская область#Александр Мязин#Общество
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