Штормовое предупреждение объявлено 23 января на юге Тюменской области

По данным синоптиков, в ночное время на юге региона ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Жителей приграничных районов просьба воздержаться от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния. Неблагоприятные погодные условия могут серьезно осложнить передвижение на местных автотрассах. Специалисты рекомендуют соблюдать скоростной режим с поправкой погоду.
14 января в Тюмени было объявлено штормовое предупреждение. В областной столице прошел сильный снег, осложнивший работу дорожных служб и создав серьезные пробки на дорогах. На трассах Тюменской области велось патрулирование спасателями местных МЧС и нарядами ГИБДД региона.