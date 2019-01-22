Штормовое предупреждение объявлено 23 января на юге Тюменской области

По данным синоптиков, в ночное время на юге региона ожидается снег, метель и усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Жителей приграничных районов просьба воздержаться от поездок на автомобильном транспорте на дальние расстояния. Неблагоприятные погодные условия могут серьезно осложнить передвижение на местных автотрассах. Специалисты рекомендуют соблюдать скоростной режим с поправкой погоду.