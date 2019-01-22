Проект «Тобольск - духовная сила России» стал лауреатом премии правительства РФ

В рамках данного проекта ранее были восстановлены святыни Тобольского кремля, также был реализован туристический проект «Императорский маршрут». За последние несколько лет интерес к музеям Тобольска возрос в несколько раз, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.
Ранее Тобольск считался третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо этого в городе отпечатали первую сибирскую книгу, основали первый в Сибири церковный театр.
В настоящее время в Тобольске насчитывается несколько сотен архитектурных памятников, в том числе и историко-архитектурный музей-заповедник, который объединил в себе 11 музейных комплексов и более сотни тысяч уникальных экспонатов.