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Проект «Тобольск - духовная сила России» стал лауреатом премии правительства РФ

22 января 2019, 08:30
Фото: Правительство Тюменской области
По итогам прошлого года проект по созданию культурно-туристского кластера «Тобольск - духовная сила России» стал лауреатом премии правительства России в сфере туризма.

В рамках данного проекта ранее были восстановлены святыни Тобольского кремля, также был реализован туристический проект «Императорский маршрут». За последние несколько лет интерес к музеям Тобольска возрос в несколько раз, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Ранее Тобольск считался третьей столицей России наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. Помимо этого в городе отпечатали первую сибирскую книгу, основали первый в Сибири церковный театр.

В настоящее время в Тобольске насчитывается несколько сотен архитектурных памятников, в том числе и историко-архитектурный музей-заповедник, который объединил в себе 11 музейных комплексов и более сотни тысяч уникальных экспонатов.

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