nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Почта России» купит транспортных средств на 3 млрд рублей

22 января 2019, 12:17
Фото: flickr.com
«Почта России» в этом году купит 2 026 автомобилей за 3,2 млрд рублей. Предполагается приобрести более 360 среднегрузных машин и фур, а также около 800 полноприводных транспортных средств. Средняя стоимость единицы составит 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в 2018 году федеральное предприятие массово не покупала автотехнику. В 2017 году было закуплено 2 700 единиц транспорта.

Эксперты отмечают, что на данный момент в собственности «Почты России» примерно 17 300 автомобилей. Средний возраст транспортных средств – 7 лет. Отмечается, что в 2019 году организация спишет 3 700 единиц спецтехники.

По информации представителей компании, в настоящий момент отмечается рост количества почтовой корреспонденции и бандеролей для физических лиц. При этом количество отправлений посылок из-за рубежа растет примерно на 20% в год.

В прошлом году ФГУП обновил парк вагонов. При поддержке «ВТБ лизинг» достигнута договоренность о поставках 107 новых вагонов стоимостью 3,7 млрд.

Материалы по теме
«Почта России» срочно прекратила продажу пива. Им предлагают продавать лекарства
#Новости#Почта России#Автомобили#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25