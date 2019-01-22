«Почта России» купит транспортных средств на 3 млрд рублей

Отмечается, что в 2018 году федеральное предприятие массово не покупала автотехнику. В 2017 году было закуплено 2 700 единиц транспорта.
Эксперты отмечают, что на данный момент в собственности «Почты России» примерно 17 300 автомобилей. Средний возраст транспортных средств – 7 лет. Отмечается, что в 2019 году организация спишет 3 700 единиц спецтехники.
По информации представителей компании, в настоящий момент отмечается рост количества почтовой корреспонденции и бандеролей для физических лиц. При этом количество отправлений посылок из-за рубежа растет примерно на 20% в год.
В прошлом году ФГУП обновил парк вагонов. При поддержке «ВТБ лизинг» достигнута договоренность о поставках 107 новых вагонов стоимостью 3,7 млрд.