«Почта России» купит транспортных средств на 3 млрд рублей

«Почта России» в этом году купит 2 026 автомобилей за 3,2 млрд рублей. Предполагается приобрести более 360 среднегрузных машин и фур, а также около 800 полноприводных транспортных средств. Средняя стоимость единицы составит 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в 2018 году федеральное предприятие массово не покупала автотехнику. В 2017 году было закуплено 2 700 единиц транспорта. Эксперты отмечают, что на данный момент в собственности «Почты России» примерно 17 300 автомобилей. Средний возраст транспортных средств – 7 лет. Отмечается, что в 2019 году организация спишет 3 700 единиц спецтехники. По информации представителей компании, в настоящий момент отмечается рост количества почтовой корреспонденции и бандеролей для физических лиц. При этом количество отправлений посылок из-за рубежа растет примерно на 20% в год. В прошлом году ФГУП обновил парк вагонов. При поддержке «ВТБ лизинг» достигнута договоренность о поставках 107 новых вагонов стоимостью 3,7 млрд. Материалы по теме «Почта России» срочно прекратила продажу пива. Им предлагают продавать лекарства