Бывший глава Росприроднадзора стал президентом АО «Новый Поток»

Артем Сидоров родился в Казани. Ему 43 года. Окончил юрфак, также имеет специальность инженер-эколог. В 2010 году был назначен Министром экологии и природных ресурсов Татарстана. С 2015 по 2018 года занимал должность главы Росприроднадзора.