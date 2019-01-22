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Бывший глава Росприроднадзора стал президентом АО «Новый Поток»

22 января 2019, 09:13
Фото: newstream.ru
В АО «Новый Поток» произошли кадровые изменения. Новым президентом стал Артем Сидоров. Ранее в компании он был вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии.
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Тюмень

На главенствующем посту Сидоров сменил Андрея Зокина, который покинул «Новый Поток». В пресс-службе компании «Нашему городу» не объяснили причины ухода Зокина.

В новой должности Артем Сидоров сосредоточится на административном управлении компанией и решении актуальных приоритетных задач.

Артем Сидоров родился в Казани. Ему 43 года. Окончил юрфак, также имеет специальность инженер-эколог. В 2010 году был назначен Министром экологии и природных ресурсов Татарстана. С 2015 по 2018 года занимал должность главы Росприроднадзора.

#Новости#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Общество
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