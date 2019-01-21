VISA рассказала о новогодних покупках россиян за рубежом

С 2017 года общие траты снизились на 10% в долларовом эквиваленте. Наиболее популярными направлениями для жителей РФ являются Италия, ОАЭ и Таиланд. За два года специалисты отметили снижение среднего чека на покупки. В 2019 он составил 5 542 рубля. В 2017 данный показатель равнялся 6 360 рублей.
Также в топ-10 стран по объемам трат вошли ОАЭ, Таиланд, США, Франция, Германия, Испания, Белоруссия, Австрия.
В основном деньги тратились на рестораны, магазины проживании в отелях и снятие наличности через банкомат. Больше всего денег при покупках одежды в семейных магазинах россияне оставили в Испании, а на рестораны больше тратились в США, ОАЭ и Италии.