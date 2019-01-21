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VISA рассказала о новогодних покупках россиян за рубежом

21 января 2019, 13:33
Фото: flickr.com
Корпорация Visa раскрыла суммы трат россиян за рубежом на новогодние праздники с 1 по 10 января 2019 года. Отмечается, что за 10 дней соотечественники потратили 20 млрд рублей.

С 2017 года общие траты снизились на 10% в долларовом эквиваленте. Наиболее популярными направлениями для жителей РФ являются Италия, ОАЭ и Таиланд. За два года специалисты отметили снижение среднего чека на покупки. В 2019 он составил 5 542 рубля. В 2017 данный показатель равнялся 6 360 рублей.

Также в топ-10 стран по объемам трат вошли ОАЭ, Таиланд, США, Франция, Германия, Испания, Белоруссия, Австрия.

В основном деньги тратились на рестораны, магазины проживании в отелях и снятие наличности через банкомат. Больше всего денег при покупках одежды в семейных магазинах россияне оставили в Испании, а на рестораны больше тратились в США, ОАЭ и Италии.

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#Новости#Visa#Банки#Александр Мязин#Экономика
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