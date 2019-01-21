В ЦБ РФ готовятся к реформе пенсионных накоплений россиян

Сообщается, что на парламентских слушаниях такой вопрос обсуждается. Изменения могут произойти до 2021 года.
По словам главы ЦБ, данное направление является важным в работе мегарегулятора. Пенсионные накопления – важный инструмент «длинных денег», которые вкладываются в развитие экономики страны и являются дополнительным инвестиционным капиталом.
В настоящий момент известно, что стимулирования подобных отчислений государство намерено предложить ряд льгот для населения. Размер накоплений можно будет узнать через специальные сервисы и интернет-порталы.
Новая модель ИПК обсуждается в стране с осени 2016 года. Разработчики предлагают систему, которая должна заменить накопительную часть пенсии россиян. По словам Антона Силуанова, он надеется, что законопроект всё-таки будет принят.
Один раз уже копили - все украли. Однако наверняка найдутся такие, которые и во второй раз наступят на те же грабли, прокомментировал инициативу один из пользователей сети.