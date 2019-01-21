В Ишиме закрыли школу, где 14 января обрушилась штукатурка

Инцидент с обвалившейся штукатуркой произошел 14 января во втором корпусе школы № 12. Несмотря на ЧП работа учреждения не прекращалась. Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали. Однако школу, по словам мамы одного из школьников, посетила комиссия, которая, по ее словам, ничего опасного в обрушении потолка не увидела.