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В Ишиме закрыли школу, где 14 января обрушилась штукатурка

21 января 2019, 10:58
Фото: Ишим пере Подслушано
Ишимскую школу закрыли после инцидента с обрушением потолка. Школьники переведены в другой корпус. На данный момент муниципальные власти решают вопрос о проведении капремонта здания.
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Тюмень

Как долго продлится внеплановый ремонт – неизвестно. С 21 января ученики переведены в 12-ю школу по улице Первомайская, 92. По сообщению ишимцев, в школе обучается около 1 000 детей.

Инцидент с обвалившейся штукатуркой произошел 14 января во втором корпусе школы № 12. Несмотря на ЧП работа учреждения не прекращалась. Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали. Однако школу, по словам мамы одного из школьников, посетила комиссия, которая, по ее словам, ничего опасного в обрушении потолка не увидела.

Более того, детей попросили удалить все фото и видео инцидента из мобильников и не размещать какую-либо информацию об этом в интернете.

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#Новости#Ишим#Школы#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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