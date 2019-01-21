В Ишиме закрыли школу, где 14 января обрушилась штукатурка

Как долго продлится внеплановый ремонт – неизвестно. С 21 января ученики переведены в 12-ю школу по улице Первомайская, 92. По сообщению ишимцев, в школе обучается около 1 000 детей.
Инцидент с обвалившейся штукатуркой произошел 14 января во втором корпусе школы № 12. Несмотря на ЧП работа учреждения не прекращалась. Сотрудники МЧС на место происшествия не выезжали. Однако школу, по словам мамы одного из школьников, посетила комиссия, которая, по ее словам, ничего опасного в обрушении потолка не увидела.
Более того, детей попросили удалить все фото и видео инцидента из мобильников и не размещать какую-либо информацию об этом в интернете.