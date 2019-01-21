У активистов «Открытой России» оперативники проводят обыски

По словам Павла Чикова, руководителя «Агоры», данное уголовное дело было возбуждено впервые в РФ. Удалось узнать, что обыски проходят у Анастасии Шевченко и ее коллеги Антона Приходько, правозащитниц Ольги и Ирины Зениных.
Между тем активисты заявляют, что «Открытая Россия» — организация «исключительно российская». Существует одноименная британская организация, которая включена в список «нежелательных», но она уже не работает. Адвокаты правозащитников будут добиваться прекращения дела.
В августе прошлого года обыски прошли в московском офисе «Открытой России».Представители СКР заявили, что они инициированы в рамках дела ЮКОСа.