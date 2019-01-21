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У активистов «Открытой России» оперативники проводят обыски

21 января 2019, 12:04
Фото: flickr.com
Оперативники провели 21 января обыски у активистов «Открытой России» в Казани и Ростове-на-Дону. По информации правозащитной группы «Агора», возбуждено уголовное дело по новой статье 284.1 УК РФ.

По словам Павла Чикова, руководителя «Агоры», данное уголовное дело было возбуждено впервые в РФ. Удалось узнать, что обыски проходят у Анастасии Шевченко и ее коллеги Антона Приходько, правозащитниц Ольги и Ирины Зениных.

Между тем активисты заявляют, что «Открытая Россия» — организация «исключительно российская». Существует одноименная британская организация, которая включена в список «нежелательных», но она уже не работает. Адвокаты правозащитников будут добиваться прекращения дела.

В августе прошлого года обыски прошли в московском офисе «Открытой России».Представители СКР заявили, что они инициированы в рамках дела ЮКОСа.

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#Новости#Обыски#МВД#Открытая Россия#Александр Мязин#Политика
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