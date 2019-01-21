Центр города Тюмени перекрыли ради лайков и просмотров

Сообщается, что дебоширы танцевали прямо на проезжей части частично остановив движение. Между тем радостное настроение ребят не разделили обычные городские автомобилисты.
Никто в боулинг не сыграл? Просмотров было бы больше. Эх меня за рулем не было, разлетелись бы кегли в разные стороны. На 15 суток всех, прокомментировал инцидент один из пользователей сети.
Горожане отметили, что подобные выходки – это желание собрать побольше лайков, просмотров в сети. По мнению других данные действия связанны с недостатком внимания - «Зачем своими выходками людям мешать, перекрывать движение центральной улицы города?! Идите на площади тряситесь, кто захочет, будут на вас внимание обращать».