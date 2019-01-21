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Центр города Тюмени перекрыли ради лайков и просмотров

21 января 2019, 14:37
Фото: youtube
В Тюмени сотрудники полиции разыскивают молодых людей, которые 19 января перекрыли улицу Республики около центрального рынка.
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Тюмень

Сообщается, что дебоширы танцевали прямо на проезжей части частично остановив движение. Между тем радостное настроение ребят не разделили обычные городские автомобилисты.

Никто в боулинг не сыграл? Просмотров было бы больше. Эх меня за рулем не было, разлетелись бы кегли в разные стороны. На 15 суток всех, прокомментировал инцидент один из пользователей сети.

Горожане отметили, что подобные выходки – это желание собрать побольше лайков, просмотров в сети. По мнению других данные действия связанны с недостатком внимания - «Зачем своими выходками людям мешать, перекрывать движение центральной улицы города?! Идите на площади тряситесь, кто захочет, будут на вас внимание обращать».

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#Новости#Пробки#Тюмень#Александр Мязин#Город
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