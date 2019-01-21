ТОП-3: минувшая неделя напомнила, что задача властей - работать на благо тюменцев

В январе стало известно, что представители федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области сфальсифицировали первые результаты проверки по делу Владислава Елфимова. 21-летний тюменец хотел поступить на работу в правоохранительные органы, но после испытаний в спецназ ФСИН оказался в коме с травмой головы.
Официальная версия УФСИН изначально гласила, что Владиславу после вступительных испытаний стало плохо в душе, но ему своевременно оказали медицинскую помощь.
В январе 2019 года суд установил, что сотрудники ФСИН сфальсифицировали первые результаты проверки произошедшего. Служебных проверок было две. На первой якобы выяснилось, что Елфимов пострадал в спарринге, где получил травму головы. На второй проверке спарринг был подтвержден.
Это не первый случай в Тюмени, когда участники спаррингов в силовых структурах получают тяжелые увечья. В 2015 году в Тюмени 25-летний боец ОМОНа Иван Голиней также был доставлен в больницу в состоянии комы. Его руководство заявило, что он получил травмы во время игры в регби. Затем боец пришел в себя и рассказал, что его вызвал на спарринг и побил командир взвода — так в ОМОНе проходило «посвящение» новобранцев.
Через полгода заключения в СИЗО суд сменил меру пресечения Александре Кутергиной на домашний арест. Для продления сроков содержания под стражей свыше 6 месяцев необходимы веские аргументы, которые, вероятно, у следствия отсутствовали. Замглавы тюменского Росгостраха Александру Кутергину обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере на сумму на 7 000 000 рублей. Кутергина отрицает свою вину. О том, что Кутергина могла пойти на сделку со следствием, источники "Нашего города" опровергают.
Активные обсуждения новых тарифов по "мусорной реформе" вышли за пределы соцсетей и трансформировались в согласованный митинг. Инициативную группу тюменцев поддержали коммунисты РКРП, подав заявку на проведение публичной акции. Накануне акции один из организаторов Александр Черепанов отозвал уведомление, сославшись на болезнь. Поступок идеологического товарища-коммуниста отменил проведение публичной акции и запомнился членам КПРФ, как "предательский".
Всю неделю до митинга чиновники делали свою работу: занимались разъяснением основы реформы и расчетами нового тарифа. Губернатор подвел итог, предложив жителям загородных домов выбирать, платить за площадь или по факту вывоза мусора.
О том, как посчитан тариф, почему выбрана система по квадратным метрам, "Наш город" доступно объяснял в карточках.