ТОП-3: минувшая неделя напомнила, что задача властей - работать на благо тюменцев

Это не первый случай в Тюмени, когда участники спаррингов в силовых структурах получают тяжелые увечья. В 2015 году в Тюмени 25-летний боец ОМОНа Иван Голиней также был доставлен в больницу в состоянии комы. Его руководство заявило, что он получил травмы во время игры в регби. Затем боец пришел в себя и рассказал, что его вызвал на спарринг и побил командир взвода — так в ОМОНе проходило «посвящение» новобранцев.