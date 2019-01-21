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Северный морской путь в России оценили в 900 млрд рублей

21 января 2019, 12:30
Фото: flickr.com
В течении 2019 – 2024 года на развитие Северного морского пути может потребоваться около 905 млрд рублей. При этом большая часть инвестиций планируется из внебюджетных фондов.

Росморречфлотом разработал план развития Северного морского пути, который обсудят на совещании 23 января. Сообщается, что государство должно выделить на его функционирование 305 млрд рублей. Оставшиеся 600 млрд предполагается получить от инвесторов.

Инфраструктурным оператором пути выступит «Росатом». В проект должен быть включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход.

На данный момент все предложения находятся в стадии рассмотрения. Однако эксперты сомневаются в их реалистичности. Сообщается, что для поддержания проектов необходимо ещё около 20 000 000 тонн грузов перевозимых с 2019 по 2024 год. В Минтрансе рассчитывают на 66 000 000 тонн.

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#Новости#Экономика#Северный морской путь#Александр Мязин
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