Северный морской путь в России оценили в 900 млрд рублей

На данный момент все предложения находятся в стадии рассмотрения. Однако эксперты сомневаются в их реалистичности. Сообщается, что для поддержания проектов необходимо ещё около 20 000 000 тонн грузов перевозимых с 2019 по 2024 год. В Минтрансе рассчитывают на 66 000 000 тонн.