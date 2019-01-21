Птицефабрика «Боровская» закупит 50 тонн растительного масла для меню птиц

Крупнейший производитель яиц и мяса птицы в Тюменской области закупит в начале 2019 года 50 тонн растительного масла. Стоимость поставки оценивают в 2,6 млн рублей.
По документам закупки, масло может быть, как соевым, так и подсолнечным.
Как правило, растительное масло используют как пищевую добавку для домашней птицы.
Так же фабрика закупит 40 тонн кормовой добавки "ПроФорс АС 299", стоимостью 6,9 млн рублей. В состав добавки входят: формиат натрия 99% (соль муравьиной кислоты), натрий 33,5%. Добавка не должна содержать генно и инженерно-модифицированных продуктов и организмов.
Кормовая добавка нужна для оптимизации процессов пищеварения у сельскохозяйственной птицы.
ПАО «Птицефабрика «Боровская» — крупнейший птицеводческий комплекс по производству яйца и мяса птицы в Тюменской области, осуществляющий поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также Урал и Центральную Россию.