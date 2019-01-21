Пенсионер заблудился вечером в лесу возвращаясь с Червишевского кладбища

Сообщается, что пенсионер решил сократить путь, когда шел домой, но спутал ориентиры и ушел в противоположном направлении. Примерно в 18:07 он позвонил по номеру 112 и сообщил, что заблудился в лесу. Более того, он пояснил, что у него не было сил вернуться обратно по своим следам.