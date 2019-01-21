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Пенсионер заблудился вечером в лесу возвращаясь с Червишевского кладбища

21 января 2019, 10:42
Фото: flickr.com
20 января поисковики обнаружили пенсионера, который заблудился в лесу. По словам потерпевшего, он заблудился по дороге с Червишевского кладбища.

Сообщается, что пенсионер решил сократить путь, когда шел домой, но спутал ориентиры и ушел в противоположном направлении. Примерно в 18:07 он позвонил по номеру 112 и сообщил, что заблудился в лесу. Более того, он пояснил, что у него не было сил вернуться обратно по своим следам.

Сотрудники экстренных служб выдвинулись на место происшествия. Они двигались по просеке недалеко от линии электропередач. В итоге пострадавшего обнаружили и отвезли в город. В поисковой операции приняли участие двое спасателей на снегоходах, пожарные и полиция. Им потребовалось около 1,5 часов.

Около 19:49 к пострадавшему прибыли специалисты скорой помощи, но пенсионер отказался от госпитализации.

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