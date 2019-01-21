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Компанию Тимченко и Михельсону в совете директоров НОВАТЭКа составит француз

21 января 2019, 07:37
Фото: novatek.ru
На внеочередном заседании акционеров НОВАТЭКа проголосовали за ранее предложенный список совета директоров. В него вошел еще один представитель компании «Тоталь».
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Тюмень

На внеочередном собрании акционеров 18 января прошло голосование за досрочное прекращение работы прежнего состава совета директоров и избрании нового. В предложенный ранее список вошел генеральный директор «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно Ле Фолль.

Кроме этого, в состав совета директоров вошли: председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, член совета директоров «СИБУР Холдинг» Геннадий Тимченко, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель наблюдательного совета Accumulatoren-werke Hoppecke Бергманн Буркхард, старший вице-президент концерна «Тоталь» по региону Северное море и Россия Боррелл Майкл, член совета директоров компании VINCI Кастень Робер, лауреат Государственной премии РФ Александр Наталенко, президент Российского геологического общества Виктор Орлов.

Также в компании сообщили, что совет директоров избрал Александра Наталенко председателем совета и сформировал комитеты совета директоров.

НОВАТЭК является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.

Основные месторождения и лицензионные участки расположены на Ямале. Это крупнейший в России регион по добыче природного газа, он занимает около 80% российской добычи природного газа и приблизительно 16% мирового объема добычи газа.

#Новости#Тюменская область#НОВАТЭК#Тюмень#Ямал#Юрий Норицын#Экономика
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