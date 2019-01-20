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Тюменский ХК «Рубин» добыл победу над «Торпедо» в овертайме

20 января 2019, 07:00
Фото: vk.com/hc_rubin_tyumen
Тюменский ХК «Рубин» в гостях обыграл «Торпедо» со счетом 3:2. Дважды сибирякам по ходу встречи приходилось отыгрываться. Игра проходила в рамках ВХЛ.
Сюжет
Тюмень

Игра состоялась в Усть-Каменогорске. Для тюменцев эта игра стала третьей за последние пять дней. Первый период активно начался с атак «Рубина». Но вратарь хозяев не позволял шайбе залететь в ворота.

В итоге в первом периоде хоккеисты из Тюмени нанесли десять бросков в створ, но счет так и остался 0:0.

Голы пошли во втором периоде. Счет на 31-й минуте забросили хозяева. Однако спустя две минуты гости отыгрались.

В третьем периоде на 52-й минуте «Торпедо» снова вышло вперед, но через три минуты «Рубин» сравнял счет – 2:2. Игра перешла в дополнительное время.

Продлился он недолго. Практически в первой же атаке тюменского клуба победу ему принёс Константин Фаст.

21 января тюменцы сыграют в Караганде с «Сарыаркой».

«Рубин»: Назаров; Тунхузин, Федотов, Фаст, Кожевников, Кротиков, Козлов, Брютов, Верёвкин; Карлин, Попов, Давыдов, Ячменёв, Кравченко, Королёв, Рехтин, Рехтин, Коротков, Бойчук, Комаристый, Угольников.

Шайбы забросили: 31.01 – Караваев (Белухин, Шин) – 1:0, 33.16 – Бойчук (Угольников, Рехтин) – 1:1, 52.00 – Антоновский (Белозёров, Рымарев, бол.+2) – 2:1, 55.30 – Карлин (Тунхузин, Князев, бол.) – 2:2, 60.42 – Фаст (Кравченко, Комаристый) – 2:3.

#Новости#ВХЛ#Тюменская область#ХК Рубин#Тюмень#Радик Енчу#Спорт
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