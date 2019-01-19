ВЦИОМ: Путину доверяют 33,4% опрошенных. Рейтинги ведомств в РФ снижаются

Работы Дмитрия Медведева одобрили 35% россиян, что является минимумом за несколько лет. Одобрение правительства РФ отмечает 39,5% респондентов. В части рейтинга политических партий страны тоже произошли изменения. «Единая Россия» снизила данный показатель до 33,8%, что является минимумом с 2006 года. Рейтинг КПРФ напротив вырос до 16,3%. За ЛДПР готовы проголосовать 11,6% россиян, «СР» набирает 6%. За другие партии готовы проголосовать 8,8% респондентов.