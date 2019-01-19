ВЦИОМ: Путину доверяют 33,4% опрошенных. Рейтинги ведомств в РФ снижаются

По данным соцопроса с 9 по 13 января 2019 года среди жителей РФ в возрасте от 18 лет доверие к государственным институтам снижается. Опрос проводился посредством телефонного интервью.
В настоящий момент Владимиру Путину доверяют только 33,4% опрошенных. Данный показатель находится на минимуме за последние 13 лет. Далее в рейтинге следует министр обороны РФ Сергей Шойгу, он набирает 13,7%, глава МИДа Сергей Лавров - 9,3%, лидер ЛДПР - 9,3%, премьер Дмитрий Медведев - 8,3%. Отмечается, что показатель сократился у каждого из них.
Работы Дмитрия Медведева одобрили 35% россиян, что является минимумом за несколько лет. Одобрение правительства РФ отмечает 39,5% респондентов. В части рейтинга политических партий страны тоже произошли изменения. «Единая Россия» снизила данный показатель до 33,8%, что является минимумом с 2006 года. Рейтинг КПРФ напротив вырос до 16,3%. За ЛДПР готовы проголосовать 11,6% россиян, «СР» набирает 6%. За другие партии готовы проголосовать 8,8% респондентов.
Отмечается, что подобную динамику регистрируют социологи ФОМ.