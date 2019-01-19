nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Канаде до 58% продуктов выбрасывается из-за «несовершенного» вида

19 января 2019, 06:00
Фото: flickr.com
Согласно исследованию до 58% продуктов, произведенных в Канаду, попадают на свалку. Ранее считалось, что основным источником подобных отходов являются домовладельцы.

Эксперты заявляют, что из всех выброшенных продуктов 86% приходится на пищевую промышленность и ритейлеров Канады. Зачастую продукты «отсеиваются» из-за плохого внешнего вида или заниженного срока годности. При этом до половины подобного мусора можно было бы направить на соцнужды.

Как известно, помимо экономического ущерба, проблема имеет серьезные экологические последствия. Для производства продовольствия тратится значительное количество ресурсов: земля, вода и удобрения.

Специалисты заявляют, что ежегодно на свалку отправляется продовольствия на 31 млрд долларов. Эксперты напоминают, что в Канаде действуют продовольственные банки, которые снабжают едой 850 000 человек и было бы рациональнее отвозить продовольствие им.

Материалы по теме
Импортозамещение не снижает цены на продукты в магазинах
#Новости#Продукты#Канада#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25