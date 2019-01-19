В Канаде до 58% продуктов выбрасывается из-за «несовершенного» вида

Эксперты заявляют, что из всех выброшенных продуктов 86% приходится на пищевую промышленность и ритейлеров Канады. Зачастую продукты «отсеиваются» из-за плохого внешнего вида или заниженного срока годности. При этом до половины подобного мусора можно было бы направить на соцнужды.
Как известно, помимо экономического ущерба, проблема имеет серьезные экологические последствия. Для производства продовольствия тратится значительное количество ресурсов: земля, вода и удобрения.
Специалисты заявляют, что ежегодно на свалку отправляется продовольствия на 31 млрд долларов. Эксперты напоминают, что в Канаде действуют продовольственные банки, которые снабжают едой 850 000 человек и было бы рациональнее отвозить продовольствие им.