В Канаде до 58% продуктов выбрасывается из-за «несовершенного» вида

Эксперты заявляют, что из всех выброшенных продуктов 86% приходится на пищевую промышленность и ритейлеров Канады. Зачастую продукты «отсеиваются» из-за плохого внешнего вида или заниженного срока годности. При этом до половины подобного мусора можно было бы направить на соцнужды.