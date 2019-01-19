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Полицейские задержали убийц тюменца, тело которого обнаружили в мусоре

19 января 2019, 10:25
Фото: 72.мвд.рф
В Талицком районе Свердловской области полицейские и СКР задержали подозреваемых в убийстве бомжа. Сообщается, что одному из злоумышленников 20 лет, другому 32 года.
Сюжет
Тюмень

Задержанный жители Талицкого района. Оба ранее судимые. По информации МВД, задержанные сознались в содеянном и уже дают показания.

Сообщается, что один из задержанных недавно освободился из тюрьмы и знакомые решили отпраздновать это событие. Однако в результате распития спиртного произошла бытовая ссора. В ходе драки их знакомый скончался. Инцидент произошел 14 января на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской. Подозреваемые решили избавиться от тела и выбросили его в мусорный контейнер. Далее они решили покинуть Тюменскую область и и переехали в ближайший регион.

На месте обнаружения трупа погибшего были выявлены отпечатки пальцев одного из подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий выяснилась его личность (его отпечатки внесены в базу данных МВД).

Про мужчину, который скончался после избиения, известно, что он 1985 года рождения, нигде не работал, ранее снимал жильё.

Возбуждено уголовное дело в части причинения причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент ведётся следствие.

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