Полицейские задержали убийц тюменца, тело которого обнаружили в мусоре

Задержанный жители Талицкого района. Оба ранее судимые. По информации МВД, задержанные сознались в содеянном и уже дают показания.
Сообщается, что один из задержанных недавно освободился из тюрьмы и знакомые решили отпраздновать это событие. Однако в результате распития спиртного произошла бытовая ссора. В ходе драки их знакомый скончался. Инцидент произошел 14 января на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской. Подозреваемые решили избавиться от тела и выбросили его в мусорный контейнер. Далее они решили покинуть Тюменскую область и и переехали в ближайший регион.
На месте обнаружения трупа погибшего были выявлены отпечатки пальцев одного из подозреваемых. В ходе оперативных мероприятий выяснилась его личность (его отпечатки внесены в базу данных МВД).
Про мужчину, который скончался после избиения, известно, что он 1985 года рождения, нигде не работал, ранее снимал жильё.
Возбуждено уголовное дело в части причинения причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент ведётся следствие.