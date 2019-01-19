Полицейские задержали убийц тюменца, тело которого обнаружили в мусоре

Сообщается, что один из задержанных недавно освободился из тюрьмы и знакомые решили отпраздновать это событие. Однако в результате распития спиртного произошла бытовая ссора. В ходе драки их знакомый скончался. Инцидент произошел 14 января на съемной квартире по улице Горпищекомбинатовской. Подозреваемые решили избавиться от тела и выбросили его в мусорный контейнер. Далее они решили покинуть Тюменскую область и и переехали в ближайший регион.